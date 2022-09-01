Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 14:12

Son dakika: İstanbul'da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Beylikdüzü'nde aniden bastıran kısa süreli sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.

DHA
İHA
Son dakika: İstanbul’da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu.

Son dakika: İstanbul’da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yağmurla birlikte Bağcılar Bağlar'da yollar su altında kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: İstanbul’da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı.

Son dakika: İstanbul’da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR ALT GEÇİDİ SU BASTI

Beylikdüzü'nde kısa süreli yağışın ardından Kavaklı Mahallesi'nde bir kavşağı, Yakuplu Mahallesi'nde bir alt geçidi ve Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı.

Son dakika: İstanbul’da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Baskınlar nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşandı.

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nu su bastı | Video

SON DAKİKA