Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul'da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 14:12

Son dakika: İstanbul'da sağanak etkili oldu! Araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Beylikdüzü'nde aniden bastıran kısa süreli sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Bağcılar'da çok sayıda araç göle dönen yollarda mahsur kaldı.