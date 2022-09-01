Beylikdüzü’nde yağmur sonrası yol çöktü, kamyonet içine düştü | Video

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Beylikdüzü’nde aniden bastıran yağış sonrası bir caddede çökme meydana gelirken, yoldan geçen kamyonet göçüğün içine düştü.
Çevrede iş yeri bulunan Eraslan Ertürk isimli bir vatandaş yaşanan anları anlatarak, "Araba çukura girdi bizim de kafe battı" dedi.
İş yerinin yağmur sonrası temizliğini yapan vatandaş, "Dikkatsizlik. Bizim burayı da vurdu. 1 ay önce çalışma olmuştu burada. Sürekli kazıyıp düzeltiyorlardı. Yol çalışıyordu çalışma bitmişti" diye konuştu.
"ALTI BOŞ YOLUN"
Aracı çukurun için düşen sürücü Yasin Türkoğlu, " Normal sokaktan girdim yukarı doğru çıkarken yol dümdüzdü. Arabayla yukarı doğru çıkarken yol komple düştü. Birden bire düştü. Mıcır ile üzerini kapatmışlar altı boş yolun. Araç birden bire battı. Tutanak tutuldu. Bu konu hakkında şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.