SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti

POLİSE 'ALKOLLÜSÜNÜZ' DİYEREK SALDIRDILAR

Şikayetin ardından başlatılan çalışmada şüphelinin B.E. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yanında bulunan F.E., H.E. ve Y.E. ile birlikte gözaltına almaya çalışıldığı sırada şüpheliler polis ekiplerine mukavemet etti. Şüpheliler polise 'alkollüsünüz' diyerek kurtulmaya çalıştı ancak takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplamda 7,2 gram gelen marihuana maddesi, 24 bin 180 lira, 50 euro, 200 dolar para ele geçirildi.