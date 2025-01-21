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Haberler Yaşam SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:22

SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti

SON DAKİKA... İstanbul Bahçelievler'de bir şüpheli iddiaya göre bindiği takside uyuşturucu ticareti yapmaya başladı. Şoförün panik butonuna basması üzerine ekipler çalışma başlattı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerinden ve Esenyurt'taki evlerinden çok sayıda uyuşturucu ve nakit para çıktı.

DHA
SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti

Olay, 19 Ocak Pazar günü saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan bir taksiden panik butonu alarmı gelmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti

F.K. isimli taksi şoförü ile yapılan görüşmede, Mahmutbey Caddesi'nden yolcu olarak bir kişiyi taksiye aldığını ve yolcunun Merter civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığını gördüğünü söyledi.

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SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti

Taksici daha sonra da kendisini alıkoyarak şüpheliyi aldığı yerde indirdikten sonra panik butonuna bastığını belirtti.

SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti

POLİSE 'ALKOLLÜSÜNÜZ' DİYEREK SALDIRDILAR

Şikayetin ardından başlatılan çalışmada şüphelinin B.E. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi yanında bulunan F.E., H.E. ve Y.E. ile birlikte gözaltına almaya çalışıldığı sırada şüpheliler polis ekiplerine mukavemet etti. Şüpheliler polise 'alkollüsünüz' diyerek kurtulmaya çalıştı ancak takviye ekiplerin gelmesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplamda 7,2 gram gelen marihuana maddesi, 24 bin 180 lira, 50 euro, 200 dolar para ele geçirildi.

SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti
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