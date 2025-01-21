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SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:22
SON DAKİKA... İstanbul’da takside uyuşturucu ticareti! Taksici panik butonuna bastı ekipler harekete geçti
SON DAKİKA... İstanbul Bahçelievler'de bir şüpheli iddiaya göre bindiği takside uyuşturucu ticareti yapmaya başladı. Şoförün panik butonuna basması üzerine ekipler çalışma başlattı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerinden ve Esenyurt'taki evlerinden çok sayıda uyuşturucu ve nakit para çıktı.