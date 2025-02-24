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Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:56

SON DAKİKA… İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…

SON DAKİKA… İstanbul'da toplu taşımadaki taciz skandalı mahkemeye taşındı. Ramazan Ş., Maltepe'de aynı otobüste seyahat eden Gizem D.'nin izinsiz fotoğrafını çekmeye başladı. Telefonun flaşı patlayınca yakalanan sapık hakkında hapis istemiyle dava açıldı. İşte detaylar…

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA… İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…

İğrenç olay İstanbul Maltepe'de yaşandı.

SON DAKİKA… İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…

İddiaya göre Ramazan Ş.(51), 27 Ağustos 2024 günü aynı otobüste bulunan kadın yolcu Gizem D.(36)'nin izinsiz fotoğrafını çekti. Durumu fark eden genç kadın adeta sinir krizi geçirdi.

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SON DAKİKA… İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…

PATLAYAN FLAŞ ELE VERDİ

Bulunduğu noktadan telefonunu kamerasını Gizem D.'ye doğru çeviren Ramazan Ş., kadının fotoğrafını çektiği sırada telefonun flaşı patladı. Bunun üzerine fotoğrafının çekildiğini fark eden Gizem D. bağırmaya başladı.

SON DAKİKA… İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…

Yolcuların da müdahalesiyle son bulan olayda Gizem D., durumu yargıya taşıdı.

SON DAKİKA… İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…

TELEFON İNCELEMELERİNDE "FOTOĞRAF" ÇIKTI

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Ramazan Ş.'nin telefonunu inceledi. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin Gizem D.'nin fotoğrafını çektiği doğrulandı.

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