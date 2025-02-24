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SON DAKİKA… İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
09:56
SON DAKİKA… İstanbul’da toplu taşımada iğrenç olay! Genç kadının fotoğrafını çekerken yakalandı: Flaş patlayınca…
SON DAKİKA… İstanbul'da toplu taşımadaki taciz skandalı mahkemeye taşındı. Ramazan Ş., Maltepe'de aynı otobüste seyahat eden Gizem D.'nin izinsiz fotoğrafını çekmeye başladı. Telefonun flaşı patlayınca yakalanan sapık hakkında hapis istemiyle dava açıldı. İşte detaylar…