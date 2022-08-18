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Haberler Yaşam Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı
Giriş Tarihi: 18.08.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 07:23

Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı

Son dakika haberi: SABAH, Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine, öğrenci gelirlerinin başka hesaplara aktarılmasına yönelik detaylara ulaşırken, suç duyurusunda yer verilen üniversite personelinin ifadeleri şok etti.

İLKER TURAK
Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), Antalya'nın ilk vakıf üniversitelerinden olan Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine kadar 5 büyük soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. Akev Üniversitesi'nin kurucusu Selahattin Çiçek'in, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç hakkında yaptığı araştırmada ise bir şok daha yaşadı.

Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı

Ekrem Çalkılıç'ın İstanbul'da bir vakıf üniversitesini dolandırmak suçu başta olmak üzere birçok suçtan yargılandığını öğrenen Çiçek, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu'nu bilgilendirdi, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa yapılan suç duyuruları, tanık beyanları yapılan yolsuzlukları, sahte fatura ve yasadışı para transferleri gibi birçok gerçeği gözler önüne serdi.

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Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı

İKİZ PLAKALI REKTÖR ARACI

Üniversite rektörüne tahsis edilen aynı marka araç ve aynı kırmızı plakadan iki adet olduğu ihbarı alındı. İhbarda, üniversite rektörüne tahsis edilen aracın kırmızı plakasının çoğaltıldığı, sahte plakalı araç ile hakkında tutuklama kararı bulunan bir suçlunun emniyet güçlerine yakalanmaması için kullanıldığı yer aldı.

Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı

Söz konusu ihbarın ardından aracın şoförünün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ile tüm gerçekler bir bir ortaya çıktı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan K.U. "üniversitenin rektörünün makamına tahsisli kırmızı plaka takılı olan 07 AA 004 plaka sayılı Mercedes'in aynısından ikiz plaka ve ikiz araç oluşturarak rektör haricinde Ekrem Çalkılıç'ın da kullandığını bizzat gördüm" dedi.

Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı

SAHTE DİPLOMA İLE HUKUK FAKÜLTESİNE KAYIT OLMUŞ

Ekrem Çalkılıç'ın üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan bir personele kendi adına yurtdışından alınmış gibi görünen bir lise diploması tasarlatıp İstanbul'da bir üniversitenin hukuk fakültesine kayıt yaptırdığı yer aldı. Üniversite çalışanlarından B.G. ifadesinde, "üniversitenin mütevelli heyet başkan yardımcı Mehmet Y.'nin transkriptlerini sisteme yüklemem için ve diploma alması için Ekrem Çalkılıç bana yönlendirdi. Yine talimatla birlikte ben, bana verilen yurtdışı üniversitesi transkript bilgilerini sisteme giriş yaptım. Hangi üniversite ile ilgili olduğunu bilmediğim üniversitesi kapsamında denkliği yapıldı ancak söylediğim gibi bu verileri ben girdim. Bu verilerinde hayali olduğunu düşünüyorum" dedi.

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