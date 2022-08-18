Haberler
Yaşam
Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı
Giriş Tarihi: 18.08.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
07:23
Son dakika: İşte AKEV yolsuzluğu! Çalışanlar her şeyi anlattı YÖK inceleme başlattı
Son dakika haberi: SABAH, Akev Üniversitesi'ne yönelik sahte diplomadan ihale yolsuzluklarına, ikiz plakadan yasadışı para transferlerine, öğrenci gelirlerinin başka hesaplara aktarılmasına yönelik detaylara ulaşırken, suç duyurusunda yer verilen üniversite personelinin ifadeleri şok etti.