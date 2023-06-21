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Haberler Yaşam Son dakika: İzmir kasabı Haliyev'in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 15:12

Son dakika: İzmir kasabı Haliyev'in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...

Son dakika haberleri: İzmir kasabı Saparmurat Haliyev'in kıskançlık nedeniyle öldürdükten sonra derin dondurucuya koyabilmek için parçalara ayırdığı sevgilisi Gülkamar Hanymova ile mutlu günlerinde çekilmiş yan yana fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde İzmir kasabı Haliyev'in yüzünün gülmediği görülüyor.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: İzmir kasabı Haliyev’in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...

İstanbul'da ikamet eden Türkmenistan uyruklu M.H., İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan teyzesi Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'dan 5 gündür haber alamadığını belirterek polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri ihbarının ardından 18 Haziran Pazar günü Bayraklı ilçesindeki adrese gitti. Ekipler kapıyı açan olmayınca içeri çilingir yardımıyla girdi.

Son dakika: İzmir kasabı Haliyev’in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...

100 PARÇAYA AYIRDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri evdeki derin dondurucuyu açtığında şok manzara ile karşılaştı. Soğukkanlı katilin 4 kişiyi öldürdükten sonra saatlerce uğraşarak talihsiz kadınları ve yanlarındaki erkeğin cesetlerini derin dondurucuya sığdırabilmek için 100 parçaya ayırdığı belirlendi.

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Son dakika: İzmir kasabı Haliyev’in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...

Parçalar halindeki cesetler derin dondurucudan çıkarıldıktan sonra kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Son dakika: İzmir kasabı Haliyev’in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...

4 YILDIR BAKICILIK YAPIYORDU

Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları öğrenildi. Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

Son dakika: İzmir kasabı Haliyev’in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...

Şüpheli Türkmenistan uyruklu Saparmurat Haliyev, Çeşme ilçesinde inşaatta polisler tarafından yakalandı. Ayrıca cinayetin ardından Haliyev'e yardım ettikleri gerekçesiyle Afganistan uyruklu H.G.H., Türkmenistan uyruklu H.P. ve Türk vatandaşı M.A. gözaltına alındı.

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