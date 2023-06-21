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Son dakika: İzmir kasabı Haliyev'in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 15:12
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
15:12
Son dakika: İzmir kasabı Haliyev'in parçalara ayırdığı sevgilisiyle fotoğrafı ortaya çıktı! O detay dikkat çekti...
Son dakika haberleri: İzmir kasabı Saparmurat Haliyev'in kıskançlık nedeniyle öldürdükten sonra derin dondurucuya koyabilmek için parçalara ayırdığı sevgilisi Gülkamar Hanymova ile mutlu günlerinde çekilmiş yan yana fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde İzmir kasabı Haliyev'in yüzünün gülmediği görülüyor.