Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:03

Son dakika | İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!

Son dakika haberi... İzmir'de geçtiğimiz yıl 31 Ocak'ta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal (19) tarafından gasp edilip öldürülen iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'nin vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Erge'nin ölüm yıldönümünde sanık Aysal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezası kararı istinaf tarafından hukuka uygun bulunarak onandı. Katil Aysal'ın istinaf kararına da itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıması bekleniyor.

Ceyhan TORLAK
Son dakika | İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!

Son dakika: Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024'te saat 03.30 sıralarında 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal, müşteri olarak bindi.

Son dakika | İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!

Taksi şoförü Erge'yi bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Delil Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!

Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Oğuz Erge ise yaşamını yitirdi.

Son dakika | İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!

Aysal, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay, 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Son dakika | İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!

KATİL CEZAYA İTİRAZ ETTİ, DOSYAYI İSTİNAFA TAŞIDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'a İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası kararına yönelik itirazı inceledi.

SON DAKİKA