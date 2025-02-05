Son dakika | İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!

Delil Aysal, peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaraladı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçtı. Oğuz Erge ise yaşamını yitirdi.