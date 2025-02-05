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Son dakika | İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
14:03
Son dakika | İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi aracında katletmişti: O katilin cezası onandı!
Son dakika haberi... İzmir'de geçtiğimiz yıl 31 Ocak'ta üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal (19) tarafından gasp edilip öldürülen iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'nin vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Erge'nin ölüm yıldönümünde sanık Aysal'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezası kararı istinaf tarafından hukuka uygun bulunarak onandı. Katil Aysal'ın istinaf kararına da itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıması bekleniyor.