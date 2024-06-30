SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı

BAKAN YERLİKAYA YARALI SAYISINI AÇIKLADI | PATLAMA ANINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.

Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.



Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve… pic.twitter.com/h8hULpbriy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2024