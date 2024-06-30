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SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
18:13
SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı
Son dakika: İzmir Torbalı'daki bir restoranda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 57 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Restorandaki sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. Patlamaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise patlama anını sosyal medya hesabından paylaştı...