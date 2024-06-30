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Haberler Yaşam SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 18:13

SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı

Son dakika: İzmir Torbalı'daki bir restoranda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 57 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Restorandaki sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. Patlamaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise patlama anını sosyal medya hesabından paylaştı...

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı

Son dakika haberi: Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir restoranda saat 15.00 sıralarında patlama oldu. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı

VALİ ELBAN PATLAMANIN SEBEBİNİ AÇIKLADI
İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Restorandaki sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. Vali Elban, sokakta bulunan 11 binada da hasar meydana geldiğini belirtti.

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SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı

BAKAN YERLİKAYA YARALI SAYISINI AÇIKLADI | PATLAMA ANINI PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.

SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı

Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir.

SON DAKİKA: İzmir’deki patlama anı kamerada: 5 kişi hayatını kaybetti 57 kişi yaralı

Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

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