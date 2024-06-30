SON DAKİKA! İzmir'deki bir binada doğal gaz patlaması! Ölü ve yaralılar var | Video

İzmir Torbalı’da unlu mamul üretimi yapan bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi.