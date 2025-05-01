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Haberler Yaşam Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:37 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 06:39

Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı

İzmir'de 2.5 yıl önce hayatını kaybeden 'emlak kralı' Kasım Pırlant, açtıkları davayla çocukları olduklarını kanıtlayan Henry Kevin Jackson (35) ve Candice Jackson (41) kardeşlerden mirasını kaçırmak için, ölmeden önce eski eşi Tülay Pırlant'a iki şirketin yönetim kurulu başkanlıklarını devretti. İki kardeş, şirket yönetim kurulu başkanlıklarının Tülay Pırlant'a devredildiği belgelerdeki Kasım Pırlant imzalarının sahte olduğunu öne sürerek dava açtı. Bilirkişi heyeti, imzanın sahte olduğunu belirledi.

Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı

Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (35) ve Candice Jackson (41) kardeşler, 1999'da ölen anneleri Carolyn Jackson'ın "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü.

Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı

Kasım Pırlant hakkında araştırma yapan Jackson kardeşler, babalarını bulup İzmir'e Pırlant'ın yanına geldi, beraber fotoğraf çektirdi. Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a babalık davası açtı. İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında yapılan DNA testi sonucu Kasım Pırlant'ın Jackson kardeşlerin yüzde 99.9 babası olduğu belirlendi.

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Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı

Dava devam ederken, Kasım Pırlant 2.5 yıl önce 69 yaşındaki kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Pırlant, kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.

SERVETİNİ ESKİ EŞİNE BIRAKTI

Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından önce yazdığı vasiyetnameyle Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, bankalar hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktı.

Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI SÜRERKEN, YENİ GELİŞME YAŞANDI

Kasım Pırlant ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla eski eşi Tülay Pırlant'a 38 milyon lira değerindeki Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerini devretti. Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerine İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kondu. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi heyeti Ege-Cmc Gayrimenkul şirketinin yönetim kurulu başkanlığını eski eşi Tülay Pırlant'a devreden Kasım Pırlant'ın imzaladığı belgeler tek tek incelendi.

Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı

BİLİRKİŞİ HEYETİ İMZALARIN SAHTE OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Yapılan incelemede Kasım Pırlant'ın imzasının sahte olduğu anlaşıldı. Hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. ABD'li kardeşler avukatları aracılığıyla sahte imzayla devredilen Ege-Cmc Gayrimenkul şirketine kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme emlak kralının şirketiyle ilgili önümüzdeki günlerde karar verecek.