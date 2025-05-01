Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI SÜRERKEN, YENİ GELİŞME YAŞANDI

Kasım Pırlant ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla eski eşi Tülay Pırlant'a 38 milyon lira değerindeki Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerini devretti. Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerine İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kondu. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi heyeti Ege-Cmc Gayrimenkul şirketinin yönetim kurulu başkanlığını eski eşi Tülay Pırlant'a devreden Kasım Pırlant'ın imzaladığı belgeler tek tek incelendi.