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Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı
Giriş Tarihi: 01.05.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
06:39
Son dakika: İzmirli emlak kralının serveti ile ilgili yeni gelişme! Kasım Pırlant’ın imzası sahte çıktı
İzmir'de 2.5 yıl önce hayatını kaybeden 'emlak kralı' Kasım Pırlant, açtıkları davayla çocukları olduklarını kanıtlayan Henry Kevin Jackson (35) ve Candice Jackson (41) kardeşlerden mirasını kaçırmak için, ölmeden önce eski eşi Tülay Pırlant'a iki şirketin yönetim kurulu başkanlıklarını devretti. İki kardeş, şirket yönetim kurulu başkanlıklarının Tülay Pırlant'a devredildiği belgelerdeki Kasım Pırlant imzalarının sahte olduğunu öne sürerek dava açtı. Bilirkişi heyeti, imzanın sahte olduğunu belirledi.