Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları son dakika açıklandı. Jandarma 1680 astsubay ve 468 subay alımı başvuruları 30 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlar için gözlerini Jandarma Genel Komutanlığı son dakika duyurularına çevirmişti. Beklenen açıklama geldi. Sonuçlar JGK'nın resmi internet sayfası üzerinden duyuruldu. Adaylar sonuç sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Peki, Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.