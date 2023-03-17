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Haberler Yaşam Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.03.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:04

Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları son dakika açıklandı. Jandarma 1680 astsubay ve 468 subay alımı başvuruları 30 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçlar için gözlerini Jandarma Genel Komutanlığı son dakika duyurularına çevirmişti. Beklenen açıklama geldi. Sonuçlar JGK'nın resmi internet sayfası üzerinden duyuruldu. Adaylar sonuç sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Peki, Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma astsubay ve subay alımı sonuçları 2023 için geri sayım sona erdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere muvazzaf/sözleşmeli kadın-erkek astsubay ve subay alımı başvuruları, Ocak ayında tamamlanmıştı. Bu noktada binlerce aday ''Jandarma astsubay ve subay alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı için Jandarma Genel Komutanlığı son dakika açıklamalarına kilitlenmişti. 2023 Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilecek olup kazananlar bir sonraki aşamada fiziki yeterlilik sınavına katılacak. İşte, JGK ile 2023 Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.

Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA: JANDARMA ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

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Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlendi ve liste açıklandı. Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecek.

JANDARMA ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK

Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.

Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

(3) Sınav ücreti ile ilgili;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

SON DAKİKA