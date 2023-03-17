Jandarma subay ve astsubay alımı sonuçları açıklandı! e devlet ile 2023 JGK Jandarma astsubay ve subay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KONTENJAN MİKTARININ 10 KATI ADAY SINAVA KATILACAK

Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.