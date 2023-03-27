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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı! Jandarma Uzman Erbaş sonuçları nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:23

SON DAKİKA: Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı! Jandarma Uzman Erbaş sonuçları nasıl sorgulanır?

Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 250 sıhhiyeci, 14 bot serdümeni, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı için sınav gerçekleşmişti. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2023 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar

SON DAKİKA: Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı! Jandarma Uzman Erbaş sonuçları nasıl sorgulanır?

Jandarma Uzman Erbaş alımı ile ilgili yayımlanan duyuruyla beraber JGK bünyesine toplamda 7500 kişilik alımın yapılacağı duyurulmuştu. An itibariyle beklenen açıklama geldi ve Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. Bu kapsamda ise "2023 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA: Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı! Jandarma Uzman Erbaş sonuçları nasıl sorgulanır?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma Uzman Erbaş alım sınav sonuçları açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi'nden sınav sonuçları duyuruldu.

UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Jandarma uzman erbaş alımı sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. Sınav sonuçları https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Sonuç sorgulama işlemini e-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile gerçekleştirebilirsiniz.

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SON DAKİKA: Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı! Jandarma Uzman Erbaş sonuçları nasıl sorgulanır?
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