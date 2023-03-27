Haberler Yaşam SON DAKİKA: Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları açıklandı! Jandarma Uzman Erbaş sonuçları nasıl sorgulanır?

Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:23

Jandarma Uzman Erbaş alım sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığına 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 250 sıhhiyeci, 14 bot serdümeni, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı için sınav gerçekleşmişti. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2023 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar