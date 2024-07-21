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Haberler Yaşam SON DAKİKA Joe Biden adayliktan çekildi! ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD Başkanlık seçimi adaylar kimler?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:32

SON DAKİKA Joe Biden adayliktan çekildi! ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD Başkanlık seçimi adaylar kimler?

Tüm dünyanın gözü ABD'de seçimlerine çevrildi. Son dakika gelişmesiyle Joe Biden adaylıktan çekildi.ABD'de gerçekleşecek başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Donald Trump'ın katılacağı seçime kısa bir süre kala seçim süreci çalkantılarla geçiyor. Son yaşanan gelişmelerle Donald Trump'a gerçekleştirilen saldırı, Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinden sonra gündemde yerleşti.Seçimlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Amerika Başkanlık seçimleri ne zaman, adaylar kimler?

SON DAKİKA Joe Biden adayliktan çekildi! ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD Başkanlık seçimi adaylar kimler?

Son dakika gelişmeleriyle ABD'de siyasi tartışmaların ve gerginliklerin yaşandığı başkanlık yarışı için Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yeniden karşı karşıya gelmesi beklenirken Biden adaylıktan çekildi. Peki, ABD seçimleri ne zaman?

SON DAKİKA Joe Biden adayliktan çekildi! ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD Başkanlık seçimi adaylar kimler?

SON DAKİKA JOE BİDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ!

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA Joe Biden adayliktan çekildi! ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD Başkanlık seçimi adaylar kimler?

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te yapılacak.
Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini 5 Kasım'da yapacak.

SON DAKİKA Joe Biden adayliktan çekildi! ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD Başkanlık seçimi adaylar kimler?

ABD BAŞKANLIK SEÇİM TAKVİMİ

ABD'de 15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ön seçim süreci, 8 Haziran'daki son ön seçimlerle tamamlanacak ve 50 eyalet ile bağlı bölgelerde halk hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Partinin aday adayları arasından tercihini yapacak.

Bazı eyaletlerde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti aynı gün ön seçim yaparken bazı eyaletlerde ise iki parti farklı zamanlarda ön seçim düzenleyecek.

Ön seçimlerde birçok eyalette "primary" denen ve seçmenlerin geleneksel olarak sandığa gidip oy verdikleri sistem kullanılırken bazı eyaletlerde ise parti toplantısı formatında yapılan ve "caucus" denilen sistem tercih ediliyor.

SON DAKİKA Joe Biden adayliktan çekildi! ABD seçimleri 2024 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ABD Başkanlık seçimi adaylar kimler?

ABD'de başkanlık seçimleri geleneksel olarak Iowa'da başlarken 23 Ocak'ta New Hampshire, 3 Şubat'ta Güney Carolina, 6 Şubat'ta Nevada, 24 Şubat'ta Güney Carolina, 27 Şubat'ta Michigan, 2 Mart'ta Idaho ile Missouri, 3 Mart'ta başkent Washington DC (Cumhuriyetçiler), 4 Mart'ta ise Kuzey Dakota'daki seçmenler, kendi partilerinin ön seçimlerinde oy kullanacak.

Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve çok sayıda eyalette ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı" olan 5 Mart'ta Alabama, Alaska, Amerikan Samoası, Arkansas, California, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Kuzey Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont ve Virginia'da ön seçimler gerçekleştirilecek.

16 eyalette seçmenlerin aday adayları arasından tercihlerini yapacağı Süper Salı'da kazançlı çıkan adayların yarışta rakiplerinin önüne geçme ihtimali önemli ölçüde artıyor.

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