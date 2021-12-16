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Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:37

Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...

İstanbul Kadıköy'de ilginç bir olay yaşandı. Herkes şaştı kaldı... Bir vatandaş, 'Ben Superman'im' diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, yerde süründükten sonra koşarak uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...

SON DAKİKA: KADIKÖY'DE İLGİNÇ OLAY! 'BEN SUPERMAN'İM' DEDİ! KAFEDEKİ İNSANLARIN ÜZERİNE UÇTU...

Olay, geçtiğimiz salı günü gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy'deki bir eğlence mekanında meydana geldi.

Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...

İddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, 'Ben Superman'im' diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı.

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Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...

Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi.

Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...

Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, "Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk.

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