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Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:17Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:37
Kadıköy’de ilginç olay! ‘Ben Superman’im’ dedi! Kafedeki insanların üzerine uçtu...
İstanbulKadıköy'de ilginç bir olay yaşandı. Herkes şaştı kaldı... Bir vatandaş, 'Ben Superman'im' diyerek bir kafede oturan müşterilerin masalarına atladı. Müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, yerde süründükten sonra koşarak uzaklaştı. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...