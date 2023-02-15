Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...

Deprem olmadan önceki ve depremden sonraki görüntülerle uzaklıkları ölçerek yeryüzündeki değişiklikleri belirleyen Doç. Dr. Bayık, "Depremden önceki ve sonraki görüntülerin faz ölçümlerini yaparak aralarındaki uzaklık değişimini elde ettik. Depremdeki etkileri şöyle söyleyebiliriz; sıcaktan soğuğa geçiş çizgisi belirmekte. Burada fayın kırılma çizgisi olarak belirledik. Yaklaşık olarak 3,8- 4 metre civarında bir yer yüzeyi değiştirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Sol yanal atımlı bir fay olduğu için kuzey bölümlerinin güneybatıya, fayın altında kalan bölgelerin ise kuzeydoğu yönünde hareket ettiğini görmekteyiz" dedi.