Haberler
Yaşam
Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:20
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
12:25
Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle 35 bini aşkın insan hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Çağlar Bayık, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntılar sonucu fay hattının kaydığını belirten Doç. Dr. Çağlar Bayık, iki bölgeyi işaret ederek "1 metreye yakın düşeyde bir fark ortaya çıkmıştır." dedi. İşte detaylar...