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Haberler Yaşam Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...
Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:25

Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle 35 bini aşkın insan hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Çağlar Bayık, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntılar sonucu fay hattının kaydığını belirten Doç. Dr. Çağlar Bayık, iki bölgeyi işaret ederek "1 metreye yakın düşeyde bir fark ortaya çıkmıştır." dedi. İşte detaylar...

DHA
Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı gün saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Toplamda 10 ili etkileyen depremler nedeniyle 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Çağlar Bayık, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar:

Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin yer kabuğunda oluşturduğu etkiyi radar uydu görüntüleri üzerinde çalışan Doç. Dr. Çağlar Bayık, oluşan deformasyonu (bozulma) belirledi.

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Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...

Deprem olmadan önceki ve depremden sonraki görüntülerle uzaklıkları ölçerek yeryüzündeki değişiklikleri belirleyen Doç. Dr. Bayık, "Depremden önceki ve sonraki görüntülerin faz ölçümlerini yaparak aralarındaki uzaklık değişimini elde ettik. Depremdeki etkileri şöyle söyleyebiliriz; sıcaktan soğuğa geçiş çizgisi belirmekte. Burada fayın kırılma çizgisi olarak belirledik. Yaklaşık olarak 3,8- 4 metre civarında bir yer yüzeyi değiştirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Sol yanal atımlı bir fay olduğu için kuzey bölümlerinin güneybatıya, fayın altında kalan bölgelerin ise kuzeydoğu yönünde hareket ettiğini görmekteyiz" dedi.

Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...
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Son dakika: Kahramanmaraş depremi sonrası fay hattı kaydı! Uzman isim o bölgeleri işaret etti: 1 metre fark oluştu...
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