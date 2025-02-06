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SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller
Giriş Tarihi: 06.02.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
21:57
SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller
Kar yağışı birçok ili etkisi altına aldı. Öğrenciler ve veliler ise gözünü kar tatili haberlerine dikti. Birçok ilde okullar kar tatili edildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller...