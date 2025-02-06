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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller
Giriş Tarihi: 06.02.2025 21:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 21:57

SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller

Kar yağışı birçok ili etkisi altına aldı. Öğrenciler ve veliler ise gözünü kar tatili haberlerine dikti. Birçok ilde okullar kar tatili edildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller...

SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller

Kar yağışı okulları tatil etti! Birçok ilde kar tatili haberleri tek tek açıklandı. Peki İstanbul ve Ankara'da okullar tatil olacak mı? Hangi iller okullar tatil oldu. İşte merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller

NEVŞEHİR
Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının yarın gün boyu sürmesinin beklendiğini, bu kapsamda eğitim, öğretime bir gün ara verildiğini bildirdi.Vali Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:"Nevşehir çevrelerinde hafif şekilde aralıklarla devam eden kar yağışının yarın saat 06.00 itibarıyla kuvvetleneceği ve gün boyu aralıklarla devam edeceği beklenmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ile anaokuluna devam eden ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır."

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SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller

RİZE
Rize'nin İkizdere ilçesinde de yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yarın tam gün tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller

ORDU
Valilikten yapılan açıklamada, ilin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği, tamamen ve kısmen eğitim ve öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

SON DAKİKA! Kar tatili haberleri peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi? İşte kar tatili verilen iller
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