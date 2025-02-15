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SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
15:51
SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!
SON DAKİKA… Türkiye, önümüzdeki hafta Sibirya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor… AHaber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, gelecek hafta için soğuk ve kar yağışlı hava uyarısı yaptı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da kar yağışının etkili olacağını belirten meteoroloji uzmanı Acar, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini açıkladı. Tarih vererek uyardı: Bu kez daha kuvvetli ve soğuk olacak!