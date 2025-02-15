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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:51

SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!

SON DAKİKA… Türkiye, önümüzdeki hafta Sibirya üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giriyor… AHaber canlı yayınına katılan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, gelecek hafta için soğuk ve kar yağışlı hava uyarısı yaptı. Özellikle İstanbul ve Ankara'da kar yağışının etkili olacağını belirten meteoroloji uzmanı Acar, sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini açıkladı. Tarih vererek uyardı: Bu kez daha kuvvetli ve soğuk olacak!

SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!

Kara kış, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Geçtiğimiz hafta tüm yurtta etkisini artıran kar yağışı, kısa bir ara verse de uzmanlar, Türkiye'nin yeniden Sibirya soğukları etkisi altına gireceğini açıkladı.

SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta için uyarı üstüne uyarı yapıldı.

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SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bugün ülke genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği açıklandı.

SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiği, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.

SON DAKİKA… Kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik uyarı: O güne dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklığının iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

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