Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video

Meteoroloji’den İstanbul için uyarı geldi. Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar önemli açıklamalarda bulundu.