Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video
Meteoroloji’den İstanbul için uyarı geldi. Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? MGM Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar önemli açıklamalarda bulundu.
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