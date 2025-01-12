Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: KARADENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
18:40
SON DAKİKA: KARADENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Karadeniz bölgesinde yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Karadeniz olarak açıklarken saatini ise 17:49 olarak duyuruldu. İşte, Karadeniz depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…