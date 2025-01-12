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Haberler Yaşam SON DAKİKA: KARADENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:40

SON DAKİKA: KARADENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Karadeniz'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 4.3 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. Karadeniz bölgesinde yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Karadeniz olarak açıklarken saatini ise 17:49 olarak duyuruldu. İşte, Karadeniz depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

SON DAKİKA: KARADENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının detaylarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Depreme ait bilgiler AFAD ve Kandilli verileriyle paylaşıldı. İşte 12 Ocak 2025 Karadeniz depreminin detayları...

SON DAKİKA: KARADENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: KARADENİZ'DE DEPREM!
AFAD verilerine göre Karadeniz merkez üssünde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.99 km altında kaydedildi.
İşte, detaylar...

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SON DAKİKA: KARADENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
KARADENİZ'DE DEPREM İLE SALLANDI!
Büyüklük 4.3 (MW)
Yer Karadeniz
Tarih(TS) 12/01/2025 14:49:10
Enlem 44.3342
Boylam 36.5592
Derinlik 8.99 (KM)
SON DAKİKA: KARADENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: KARADENİZ’DE KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli ile Karadeniz’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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