SON DAKİKA! Kayseri’deki kaçak sünnet skandalında şok detay: Meğer Hüdai Çeliker daha önce de yapmış!

"BANDAJI BAĞIRTA BAĞIRTA SÖKTÜ"

Yaşananlara SABAH'a anlatan baba Y.B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç, bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sonrasında oğlum daha çok rahatsızlandı ve morarma arttı. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine çocuğun bir şeyi olmadığını, bize naz yaptığını öne sürüp, 'Eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'Babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim' diye korkutmuş" dedi.