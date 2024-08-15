Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:23
SON DAKİKA! Kayseri’deki kaçak sünnet skandalında şok detay: Meğer Hüdai Çeliker daha önce de yapmış!
Kayseri'de 7 yaşındaki F.E.B.'ye sağlık memuru Hüdai Çeliker tarafından yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet yapıldı. Operasyonun ardından 24 saat takip edilmesi gereken ancak eve gönderilen çocuk rahatsızlandı. Hastaneye gidildiğinde ise korkunç gerçek anlaşıldı! Yanlış uygulama nedeniyle kangren olan küçük çocuğun cinsel organının kesilmesi kararlaştırıldı. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hüdai Çeliker ile kabin işletmecisi Safiye D. tutuklandı. Şüphelilerin mahkemedeki ifadesi şaşkınlık yarattı!