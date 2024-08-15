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Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:23

SON DAKİKA! Kayseri’deki kaçak sünnet skandalında şok detay: Meğer Hüdai Çeliker daha önce de yapmış!

Kayseri'de 7 yaşındaki F.E.B.'ye sağlık memuru Hüdai Çeliker tarafından yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet yapıldı. Operasyonun ardından 24 saat takip edilmesi gereken ancak eve gönderilen çocuk rahatsızlandı. Hastaneye gidildiğinde ise korkunç gerçek anlaşıldı! Yanlış uygulama nedeniyle kangren olan küçük çocuğun cinsel organının kesilmesi kararlaştırıldı. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Hüdai Çeliker ile kabin işletmecisi Safiye D. tutuklandı. Şüphelilerin mahkemedeki ifadesi şaşkınlık yarattı!

Ali ALTUNTAŞ
SON DAKİKA! Kayseri’deki kaçak sünnet skandalında şok detay: Meğer Hüdai Çeliker daha önce de yapmış!

Türkiye'nin konuştuğu skandalın adresi Kayseri'ydi. Baba Y.B., ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, sünnet ettirmek için 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine gitti. Burada çalışan sağlık memuru Hüdai Çeliker, operasyon için 3 bin 500 lira istedi.

SON DAKİKA! Kayseri’deki kaçak sünnet skandalında şok detay: Meğer Hüdai Çeliker daha önce de yapmış!

Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet, sağlık kabinin de gerçekleştirildi. İddiaya göre sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

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SON DAKİKA! Kayseri’deki kaçak sünnet skandalında şok detay: Meğer Hüdai Çeliker daha önce de yapmış!

"BANDAJI BAĞIRTA BAĞIRTA SÖKTÜ"

Yaşananlara SABAH'a anlatan baba Y.B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç, bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sonrasında oğlum daha çok rahatsızlandı ve morarma arttı. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine çocuğun bir şeyi olmadığını, bize naz yaptığını öne sürüp, 'Eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'Babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim' diye korkutmuş" dedi.

SON DAKİKA! Kayseri’deki kaçak sünnet skandalında şok detay: Meğer Hüdai Çeliker daha önce de yapmış!

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Oğlunun kaçak sünnet nedeniyle 3 operasyon geçirdiği söyleyen baba Y.B., şöyle devam etti: Oğlumu korkutmuş. Ben de 'Çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim. Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'Polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi. Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi hala devam ediyor. Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Ben daha sonra öğrendim. Yasak olmasına rağmen bu sünneti yapan H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. Her türlü hukuksal yola başvuracağım.

SON DAKİKA! Kayseri’deki kaçak sünnet skandalında şok detay: Meğer Hüdai Çeliker daha önce de yapmış!

DAHA ÖNCEDE 2 SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Öte yandan Sağlık memuru Hüdai Çeliker hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikâyette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı.

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