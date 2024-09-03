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Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:48

Son dakika | Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu: Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandırmışlardı!

Son dakika haberi: Fenomen çift Kıvanç ve eşi Beril Talu ile babası Ertan Koç'un ponzi sistemiyle onlarca kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, "Sosyal medya ile sempati ve güven kazandılar" tespiti yaparken şüphelilerin 13 kişiden toplamda 3 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi.

ARZU KAYA
Son dakika | Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu: Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandırmışlardı!

Son dakika... Milyonlarca liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıktan sonra ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanan "Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Son dakika | Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu: Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandırmışlardı!

PONZİ SİSTEMİYLE DOLANDIRICILIK

Türkiye'nin sarsıldığı dolandırıcılık olayında "Var Böyle Tipler" adlı sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle onlarca kişinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edildi.

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Son dakika | Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu: Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandırmışlardı!

Milyonluk vurguna imza atan Talu çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Birçok mağdurun, çifte parasını kaptırdığı belirlenen soruşturma kapsamında Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift gözaltına alındı, 5 Ocak 2024 günü tutuklandı.

Son dakika | Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu: Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandırmışlardı!

"BORÇ ALDIK"

Fenomen Talu çifti hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin ifadesine yer verildi. Beril Talu'nun ifadesinde, çalıştığı bir iletişim-pazarlama şirketine borcu ödeyebilmek için para arayışına girdiğini belirtti.

Son dakika | Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu: Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandırmışlardı!

Babasının üzerine kayıtlı 'Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Ltd. Şti'nin üstlendiği işlerinin yapımcılığını yaptığını, bu işler nedeniyle de sermaye ihtiyacının doğduğunu belirtti. İş yürütebilmek ve borçlarını ödemek için borç istemek zorunda kaldıklarını, müştekilerin şikayetlerinde belirttiği kar payı iddiasının doğru olmadığını iddia etti.

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