Son dakika | Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu: Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandırmışlardı!

Babasının üzerine kayıtlı 'Var Böyle Tipler Reklam Organizasyon Ltd. Şti'nin üstlendiği işlerinin yapımcılığını yaptığını, bu işler nedeniyle de sermaye ihtiyacının doğduğunu belirtti. İş yürütebilmek ve borçlarını ödemek için borç istemek zorunda kaldıklarını, müştekilerin şikayetlerinde belirttiği kar payı iddiasının doğru olmadığını iddia etti.