Giriş Tarihi: 03.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
13:48
Son dakika | Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu: Ponzi sistemiyle takipçilerini dolandırmışlardı!
Son dakika haberi: Fenomen çift Kıvanç ve eşi Beril Talu ile babası Ertan Koç'un ponzi sistemiyle onlarca kişiden milyonlarca liralık vurgun yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 195'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, "Sosyal medya ile sempati ve güven kazandılar" tespiti yaparken şüphelilerin 13 kişiden toplamda 3 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi.