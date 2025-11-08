HaberlerYaşam
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 08.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:54
SON DAKİKA | Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikasında yangın çıktı. Patlama sonrası binadan alevler yükselirken ekipler yangına müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı tespit edildi.