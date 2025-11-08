Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 08.11.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:54

SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!

SON DAKİKA | Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm fabrikasında yangın çıktı. Patlama sonrası binadan alevler yükselirken ekipler yangına müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı tespit edildi.

SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yeri alevlere teslim oldu.

SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangının kontrol altına aldığı belirlenirken, alınan ilk bilgiye göre olay yerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı tespit edildi.

SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!

FACİADAN ACI HABER GELDİ

Haftasonu olması nedeniyle fabrikanın boş olduğu düşünülürken, soğutma çalışmalarının ardından acı haber geldi.

SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Feci yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında cansız bedenlere ulaşılırken henüz tam olarak içeride kaç kişi olduğu henüz belirlenemedi.

SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

Çalışan işçilerin kimlik tespiti henüz yapılamazken, çalışan işçilerin kaça olduğu düşünülüyor.

SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Oluşan duman bulutu tüm Kocaeli'yi kapladı.

SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!
SON DAKİKA | Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! Patlama sonrası alevler yükseldi: Ölü ve yaralılar var!