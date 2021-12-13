Son dakika: Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...

Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi. Bahçede aile ile konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.