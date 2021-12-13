HaberlerYaşamSon dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:24Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 13:28
Son dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...
Son dakika haberi: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Altun (33) ile diğer sanıkların yargılanmasına yarın başlanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...