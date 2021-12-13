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Haberler Yaşam Son dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 13:28

Son dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...

Son dakika haberi: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Altun (33) ile diğer sanıkların yargılanmasına yarın başlanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...

SON DAKİKA: KONYA'DA AYNI AİLEDEN 7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ! O DAVA İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME...

Olay, 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Son dakika: Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...

Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi. Bahçede aile ile konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.

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Son dakika: Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...

Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi.

Son dakika: Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...

Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalandı.

Son dakika: Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! O dava ile ilgili flaş gelişme...

4 AYRI SUÇTAN HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu toplam 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

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