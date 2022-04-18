Son dakika | Konya’daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda

BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ! PLASTİK KELEPÇE BİLE...

Kıyafetleri ve iç çamaşırları da kesik olan Demet A.'nın, yüzünün sağ kısmında iki sigara yanığı ile oluşan birinci derece taze yanık, boynunun sağ kısmında iki, yine boynunun ön yüz orta kısımda bir, boynun sağ yan yüzünde kulak memesi hizasında bir taze bıçak çiziği görüldü.