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Haberler Yaşam Son dakika | Konya'daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda
Giriş Tarihi: 18.04.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 07:29

Son dakika | Konya'daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda

Son dakika haberler: Konya'daki bir rezidansta eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci tarafından işkence gören 21 yaşındaki Demet A'nın bilirkişi hekim raporuna SABAH ulaştı. Demet'in adli tıp raporunda dehşetin izleri adeta kayda geçirilmiş olurken "Vücudunda taze sigara yanığı, boyun çevresinde ve yüzünde bıçak çizikleri var" ifadeleri yer aldı. İşte Konya'daki işkencenin kan donduran son dakika detayları

TOLGA YANIK
Son dakika | Konya’daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda

Son dakika haberler: Türkiye'nin konuştuğu rezidans dehşetinde SABAH, ayrıntıları yazmaya devam ediyor. Eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin işkencesine maruz kalan 21 yaşındaki Demet A.'nın yaşadığı dehşetin izleri vücudunda açıkça görülüyor. SABAH, Demet A.'nın bilirkişi hekim raporuna ulaştı.

Adli Tıp raporunda yer alan kan donduran tespitler adeta işkenceyi kayda geçirmiş oldu. İşte Konya'da genç kıza yapılanların resmi tespit raporları

Son dakika | Konya’daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda

SON DAKİKA | YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞLER

İfadelerinde Demet A.'ya herhangi bir şey yapmadıklarını öne süren tutuklu 3 sanığı yalanlayan rapora göre, genç kızın saçlarının büyük bir kısmı düzensiz bir şekilde kesildi.

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Son dakika | Konya’daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda

BACAKLARINDAN BİLEKLERİNE DEHŞETİN İZLERİ! PLASTİK KELEPÇE BİLE...

Kıyafetleri ve iç çamaşırları da kesik olan Demet A.'nın, yüzünün sağ kısmında iki sigara yanığı ile oluşan birinci derece taze yanık, boynunun sağ kısmında iki, yine boynunun ön yüz orta kısımda bir, boynun sağ yan yüzünde kulak memesi hizasında bir taze bıçak çiziği görüldü.

Son dakika | Konya’daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda

Yine sol kolunun çeşitli bölgeleri ile sol uyluk üst ve orta kısmında, sağ bacak üst ve orta kısminın ön yüzünde tren yayı şeklinde sopa ile vurulduğuna yönelik ekimozlar, her iki bileğinin çevresinde plastik kelepçe bağlandığına yönelik kızarıklık, sağ kol orta kısımda ekimoz ve sağ el üzerinde hassasiyet saptandı.

Son dakika | Konya’daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda

BAŞKA MAĞDUR VAR MI ARAŞTIRILACAK

Rapora göre genç kızın vücudunda cinsel saldırıya uğradığına yönelik bir iz bulunmadığı belirtildi. Ortaya çıkan işkencelerin ardından başka mağdur olup olmadığı sorusu akıllara geldi.

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