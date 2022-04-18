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Son dakika | Konya'daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda
Giriş Tarihi: 18.04.2022 07:25
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
07:29
Son dakika | Konya'daki işkencenin kan donduran detayları Adli Tıp raporunda
Son dakika haberler: Konya'daki bir rezidansta eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci tarafından işkence gören 21 yaşındaki Demet A'nın bilirkişi hekim raporuna SABAH ulaştı. Demet'in adli tıp raporunda dehşetin izleri adeta kayda geçirilmiş olurken "Vücudunda taze sigara yanığı, boyun çevresinde ve yüzünde bıçak çizikleri var" ifadeleri yer aldı. İşte Konya'daki işkencenin kan donduran son dakika detayları