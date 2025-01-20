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Haberler Yaşam Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.01.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 15:39

Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS-2025/3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Adaylar KPSS-2025/3 tercih sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. İlgili pozisyonlara yapılan başvuruların arından beklenen sonuçlar erişime açılmış durumda. İşte, KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS tercih sonuçları son dakika duyurusu ile paylaşıldı. Adaylar ÖSYM AİS aday işlemleri üzerinden ve sonuç sisteminden bilgilere erişebiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı sonuçları ile adaylar işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte, KPSS-2025/3 tercih/yerleştirme sonuçlarının sorgulanacağı ekran...

Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA: KPSS-2025/3 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/3 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ocak 2025 tarihinde 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç sistemi üzerinden sonuçlara erişiliyor:

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

YERLEŞTİRMEYE DAİR SAYISAL VERİLER

Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
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