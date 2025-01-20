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Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
15:39
Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
KPSS-2025/3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Adaylar KPSS-2025/3 tercih sonuçları nereden öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. İlgili pozisyonlara yapılan başvuruların arından beklenen sonuçlar erişime açılmış durumda. İşte, KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...