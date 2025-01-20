Son Dakika: KPSS-2025/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS tercih sonuçları son dakika duyurusu ile paylaşıldı. Adaylar ÖSYM AİS aday işlemleri üzerinden ve sonuç sisteminden bilgilere erişebiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı sonuçları ile adaylar işlemlerini gerçekleştiriyor. İşte, KPSS-2025/3 tercih/yerleştirme sonuçlarının sorgulanacağı ekran...