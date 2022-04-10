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Haberler Yaşam Son dakika | Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 18:29 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 18:29

Son dakika | Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Dün Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Malatya'daki deprem Elazığ, Kayseri, Tunceli ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedilmişti. Depremin ardından toz bulutu oluşmuştu. Geniş bir alanda görülen toz bulutu kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe neden olmuştu. Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, toz bulutunun oluşmasının nedenini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika | Malatya’da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Son dakika haberi... Dün Malatya'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kırsal alanda toz bulutu oluştu. Oluşan toz bulutu vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olarak nitelendirilince bölgede tedirginlik yaşandı. Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, dün yaşanan depremin geçtiğimi yıl meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin bir sonucu olduğunu ifade ederken toz bulutunun nedenini de açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika | Malatya’da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

TEDİRGİNLİĞE YOL AÇMIŞTI

Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından kırsalda geniş bir alanda görülen ve kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe yol açan toz bulutunun meydana gelmesinin tamamen bölgedeki kayaçların türüne bağlı olduğunu açıkladı.

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Son dakika | Malatya’da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

6,8 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN SONUCU

Prof. Dr. Ercan Aksoy, yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde dün saat saat 17.02'de meydana gelen depremin, 24 Ocak 2020'de Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreminin bir sonucu olduğunu belirtti.

Son dakika | Malatya’da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

SON DAKİKA! FAY DEPREM ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

Sivrice'deki büyük depremin ardından faydaki aktivitenin güney batıya doğru, Pütürge-Çelikhan arasına kaydığını ifade eden Aksoy, "Ana şoktan sonra çok sayıda artçının da meydana geldiği görülüyor ve bunların dizilimine baktığımız zaman Doğu Anadolu Fay Zonu'nun genel olarak kuzey doğu ve güney batı uzanımına paralel olarak gerçekleştiklerini görüyoruz. Bu durum fayın deprem ürütmeye devam edeceğinin göstergesidir. Depremin 24 Ocak 2020'de kırılan Pütürge segmentinin, Erkenek segmentine bağlandığı yerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz." dedi.

Son dakika | Malatya’da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

IŞIK PATLAMASI YA DA TOZ BULUTU

Aksoy, şiddetli depremler sırasında ya da sonrasında ışık patlaması ya da toz bulutu şeklinde meydana gelen doğa olaylarının insanlarda tedirginliğe yol açtığını dile getirdi.

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