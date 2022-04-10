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Son dakika | Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 18:29
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
18:29
Son dakika | Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...
Dün Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Malatya'daki deprem Elazığ, Kayseri, Tunceli ve Kahramanmaraş gibi çevre illerde de hissedilmişti. Depremin ardından toz bulutu oluşmuştu. Geniş bir alanda görülen toz bulutu kimi vatandaşlar tarafından gaz çıkışı olduğu düşünülerek tedirginliğe neden olmuştu. Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, toz bulutunun oluşmasının nedenini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...