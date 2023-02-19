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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Malatya'da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...
Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:32

SON DAKİKA: Malatya'da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hayat Sitesi'nin enkazında "kolon kesme" tartışması nedeniyle gerilim yükseldi. Site sakinlerinden Gülhan Karaaslan, sitenin altında yer alan mobilya dükkanının kolonları kestiğini, binanın bu nedenle yıkıldığını öne sürdü. Mağaza sahibi ise iddiaları reddetti.

SON DAKİKA: Malatya’da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hayat Sitesi'nin enkazında "kolon kesme" tartışması yaşandı. Babaları Bayram Kırıcı'nın yaşamını yitirdiği binada yapılan enkaz kaldırma çalışmalarına tepki gösteren aile, kolon kestiğini iddia ettiği binanın altındaki mobilya mağazası sahibi ile de tartıştı.

SON DAKİKA: Malatya’da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan 4 katlı Hayat Sitesi'nin altında mobilya mağazası bulunan bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde çöktü.

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SON DAKİKA: Malatya’da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...

Diğer üç blok ise aynı gün saat 13.24'te yaşanan Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremle yıkıldı. Hayat Sitesi'nin enkazından 19 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Binanın içinde kimsenin kalmadığı belirlenmesi üzerine enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

SON DAKİKA: Malatya’da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...

Depremde yaşamını yitiren Bayram Kırıcı'nın eşi Sultan Kırıcı ve 4 çocuğu enkazın kaldırıldığını görünce bağırmaya başladı. Binanın altındaki mağazanın kolon kestiğini iddia eden aile, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve enkazda inceleme yapılmasını istediklerini söyledi.

SON DAKİKA: Malatya’da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...

Babası Bayram Kırıcı'nın mobilya mağazasının kolon kesmek suretiyle öldüğünü annesinin ise kurtulduğunu iddia eden Gülhan Karaaslan şunları söyledi:

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