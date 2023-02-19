SON DAKİKA: Malatya’da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hayat Sitesi'nin enkazında "kolon kesme" tartışması yaşandı. Babaları Bayram Kırıcı'nın yaşamını yitirdiği binada yapılan enkaz kaldırma çalışmalarına tepki gösteren aile, kolon kestiğini iddia ettiği binanın altındaki mobilya mağazası sahibi ile de tartıştı.