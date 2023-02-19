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SON DAKİKA: Malatya'da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...
Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
15:32
SON DAKİKA: Malatya'da enkaz başında ortalık karıştı: Babam senin yüzünden öldü...
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hayat Sitesi'nin enkazında "kolon kesme" tartışması nedeniyle gerilim yükseldi. Site sakinlerinden Gülhan Karaaslan, sitenin altında yer alan mobilya dükkanının kolonları kestiğini, binanın bu nedenle yıkıldığını öne sürdü. Mağaza sahibi ise iddiaları reddetti.