Son dakika: Marmaris’te 5 kişi hayatını kaybetmişti! Safari faciasının detaylarına SABAH ulaştı

AMAÇ TEHLİKLEİ YOLDA HIZ YAPMAK DEĞİL

Safari Faciası ile ilgili SABAH'a konuşan TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, "Safari turlarının dünyanın her yerinde standartları var. Yolları güzergahları UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararları olması gerekiyor. Safari turları normal araçlarla gidilemeyecek, asfalt yolların dışına çıkıp doğal güzellikleri göstermek için yapılıyor. Amaç tehlikeli bir yolda gidip hız yapmak değil. Hiçbir turizm acentesi tehlikeli yollara safari turu koymaz" dedi.



