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Son dakika: Marmaris'te 5 kişi hayatını kaybetmişti! Safari faciasının detaylarına SABAH ulaştı
Giriş Tarihi: 01.09.2022 06:53
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
06:55
Son dakika: Marmaris'te 5 kişi hayatını kaybetmişti! Safari faciasının detaylarına SABAH ulaştı
SABAH, Marmaris'te 5 turistin öldüğü safari faciası ile ilgili yeni detaylara ulaştı. Tutuklanan cip sürücüsünün rapora göre yağışlı havada rampa aşağı giderken viraja sert girdiği ve 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca turistlerin emniyet kemeri takmayarak adeta ölüme davetiye çıkardıkları belirlendi. SABAH'a konuşan yetkililer, "Ortadoğu'dan gelen turistler genelde kemer takmıyor. Kurallara uymuyorlar. Safari araçlarını kullanan sürücülerin eğitilmesi gerekiyor" dedi.