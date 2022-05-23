Haberler
Yaşam
SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:43
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
09:43
SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü?
SON DAKİKA HABERİ: Maymun çiçeği hastalığı yavaş yavaş bir kabusa dönüşmeye başladı. Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk günlerdekine benzer yayılım haberleri gelmeye başlarken maymun çiçeği hastalığı 16 ülkede görüldü. Son olarak komşumuz Yunanistan'da da görülen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir açıklama geldi. Bakan Koca, pandemi riski görmediklerini ifade etti. Peki, maymun çiçeği hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nelerdir, Türkiye'de görüldü mü? İşte maymun çiçeği hastalığı belirtileri ve son dakika haberinin tüm detayları...