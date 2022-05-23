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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:43

SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü?

SON DAKİKA HABERİ: Maymun çiçeği hastalığı yavaş yavaş bir kabusa dönüşmeye başladı. Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk günlerdekine benzer yayılım haberleri gelmeye başlarken maymun çiçeği hastalığı 16 ülkede görüldü. Son olarak komşumuz Yunanistan'da da görülen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir açıklama geldi. Bakan Koca, pandemi riski görmediklerini ifade etti. Peki, maymun çiçeği hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nelerdir, Türkiye'de görüldü mü? İşte maymun çiçeği hastalığı belirtileri ve son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca’dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de görüldü mü?

Maymun çiçeği hastalığı ya da Avrupa'da bilinen adı ile Monkeypox 16 ülkede 150'ye yakın kişide görüldü. Maymun çiçeği hastalığının son adresi Ege'deki komşumuz Yunanistan oldu. Yunanistan'da İngiliz bir turistte görülen maymun çiçeği hastalığı sonrası Türkiye'deki vatandaşların da tedirginliği arttı. Binlerce kişi, 'Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yine, 'Maymun çiçeği hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır?' soruları da trend aramalar arasında yer alıyor. Peki, monkeypox ile ilgili bilinenler neler? Türkiye'de görüldü mü? İşte 10 soruda maymun çiçeği hastalığı...

SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca’dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI KAPIYA DAYANDI

Maymun çiçeği hastalığı İngiltere'de görüldükten sonra hızla yayılarak 16 ülkede saptandı. 150'ye yakın kişide görülen monkeypox son olarak sınır komşumuz Yunanistan'da yine bir İngiliz turistte tespit edildi.

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SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca’dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI KAPIYA DAYANDI

Maymun çiçeği hastalığı İngiltere'de görüldükten sonra hızla yayılarak 16 ülkede saptandı. 150'ye yakın kişide görülen monkeypox son olarak sınır komşumuz Yunanistan'da yine bir İngiliz turistte tespit edildi.

SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca’dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de görüldü mü?

YUNANİSTAN'DA GÖRÜLMESİ İLE ENDİŞE ARTTI

Koronavirüs pandemisinin sona ermesi ile rahat bir nefes alan Türkiye'de maymun çiçeği hastalığının bir pandemiye dönüşüp dönüşmeyeceği yönünde endişeler arttı.

SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca’dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de görüldü mü?

BELÇİKA'DAN MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI İÇİN KARANTİNA KARARI

Maymun çiçeği hastalığı sonrası ilk adımı Avrupa ülkesi Belçika attı. Pandemi korkusu ile hareket eden Belçika, koronavirüste olduğu gibi 21 günlük karantina kararını uygulamaya aldı.

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