SON DAKİKA: Maymun çiçeği hastalığı kapıya dayandı! Kabus ile ilgili Bakan Koca’dan açıklama! Maymun çiçeği hastalığı Türkiye’de görüldü mü?

Maymun çiçeği hastalığı ya da Avrupa'da bilinen adı ile Monkeypox 16 ülkede 150'ye yakın kişide görüldü. Maymun çiçeği hastalığının son adresi Ege'deki komşumuz Yunanistan oldu. Yunanistan'da İngiliz bir turistte görülen maymun çiçeği hastalığı sonrası Türkiye'deki vatandaşların da tedirginliği arttı. Binlerce kişi, 'Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de görüldü mü?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yine, 'Maymun çiçeği hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır?' soruları da trend aramalar arasında yer alıyor. Peki, monkeypox ile ilgili bilinenler neler? Türkiye'de görüldü mü? İşte 10 soruda maymun çiçeği hastalığı...