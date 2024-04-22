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Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları 'pes' dedirtti!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
12:50
Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları 'pes' dedirtti!
Son dakika... Bursa'da Erhan M.'yi (28) dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden tutuklu sanıkların dehşetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yaşar Deniz Çakıcı (29) ile arkadaşları Ebubekir Tokatlı (32), önceki duruşmalarda tahliye edilen müşteki sanık Mehmet Ş. (30), Gökhan Y. (38) ve tutuksuz sanık Gamze Ü. (25), 4 yıl 7 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.