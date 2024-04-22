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Haberler Yaşam Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları 'pes' dedirtti!
Giriş Tarihi: 22.04.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 12:50

Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları 'pes' dedirtti!

Son dakika... Bursa'da Erhan M.'yi (28) dövüp, ağzına tabancanın namlusunu sokan, mermi yutturup, gecelik giydirerek cep telefonu kamerasıyla işkenceyi kaydeden tutuklu sanıkların dehşetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yaşar Deniz Çakıcı (29) ile arkadaşları Ebubekir Tokatlı (32), önceki duruşmalarda tahliye edilen müşteki sanık Mehmet Ş. (30), Gökhan Y. (38) ve tutuksuz sanık Gamze Ü. (25), 4 yıl 7 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

DHA
Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları ’pes’ dedirtti!

Son dakika haberi! Olay, 10 Şubat 2022'de Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven Erhan.M. ile Yaşar Deniz Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. Erhan M., arkadaşı Mehmet Ş. ile birlikte Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları ’pes’ dedirtti!

MERMİ YUTTURDU, GECELİK GİYDİRDİ, AĞZINI BANTLADI!

Yaşar Deniz Çakıcı, yanındaki Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Y. ile birlikte Erhan M. ve Mehmet Ş.'nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü.

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Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları ’pes’ dedirtti!

Bu sırada Yaşar Deniz Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, Erhan M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları Erhan M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da Mehmet Ş.'ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları ’pes’ dedirtti!

Yaşar Deniz Çakıcı'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen Erhan M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çakıcı'nın evine baskın yaptı. Erhan M. ile Mehmet Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Deniz Çakıcı'yı ise gözaltına aldı.

Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları ’pes’ dedirtti!

Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen Mehmet Ş. de gözaltına alındı. 'Eskici' olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Deniz Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir Tokatlı, Gökhan Y. ve Mehmet Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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