Son dakika... Mermi yutturdu, gecelik giydirdi, ağzını bantladı! İşkenceci magandalara ceza yağdı! Pişkin savunmaları ’pes’ dedirtti!

Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir Tokatlı ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen Mehmet Ş. de gözaltına alındı. 'Eskici' olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Deniz Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar Deniz Çakıcı, Ebubekir Tokatlı, Gökhan Y. ve Mehmet Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gamze Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.