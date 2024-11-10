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Giriş Tarihi: 10.11.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 14:34

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak: Yağışlı hava geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yağışlı havalarda yurdu etkisi altına almaya başlıyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılarda da yeni haftada yurdun birçok noktası için yağış uyarısı yapıldı.

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak: Yağışlı hava geliyor

Son dakika haberi... Yurtta bazı bölgeler beyaza bürünürken, bazı bölgeler hala yazdan kalma günleri yaşıyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada yurdun birçok noktası için yağış uyarısı yaptı..

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak: Yağışlı hava geliyor

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin güney ve doğu kesimleri yağışlı geçecek.

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SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak: Yağışlı hava geliyor

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Yağışlar, Afyonkarahisar ve Karaman çevresinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Antalya'nın batı ilçelerinde ise kuvvetli yağmur bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak: Yağışlı hava geliyor

Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında da şiddetli rüzgar etkili olacak.

SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak: Yağışlı hava geliyor

Uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarıyor.

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