Giriş Tarihi: 10.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024
14:34
SON DAKİKA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak: Yağışlı hava geliyor
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, yağışlı havalarda yurdu etkisi altına almaya başlıyor. Meteoroloji'den yapılan uyarılarda da yeni haftada yurdun birçok noktası için yağış uyarısı yapıldı.