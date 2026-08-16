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Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 16.08.2026 18:02

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların yeni haftada mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Raporda, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

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SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Rapora göre; hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusunda ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Raporda, pazartesi günü birçok ilde kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

İşte pazartesi gününe ilişkin haritalı hava durumu tahmin raporu

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, (Bolu dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Çorum dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de (Giresun dışında) kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #METEOROLOJİ #SAĞANAK #HAVA DURUMU

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