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SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 16.08.2026 18:02
SON DAKİKA | Meteoroloji haritalı hava durumu raporunu paylaştı! O iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; sıcaklıkların yeni haftada mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Raporda, bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...