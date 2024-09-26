Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
09:56
SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! O tarihlere dikkat: Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Sonbaharın gelişiyle birlikte sıcaklıkların düşeceği öngörülüyor. Ancak sıcaklıklar tahmin ettiğimizden daha erken düşebilir. Yapılan uyarılarda Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 13 derece birden düşeceği belirtildi. İşte o hava durumu raporu...