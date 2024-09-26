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Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:56

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! O tarihlere dikkat: Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Sonbaharın gelişiyle birlikte sıcaklıkların düşeceği öngörülüyor. Ancak sıcaklıklar tahmin ettiğimizden daha erken düşebilir. Yapılan uyarılarda Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 13 derece birden düşeceği belirtildi. İşte o hava durumu raporu...

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! O tarihlere dikkat: Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Dikkat çeken uyarıların yapıldığı raporda Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların 13 derece birden düşeceği belirtildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! O tarihlere dikkat: Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! O tarihlere dikkat: Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek

Önümüzdeki günlerde Balkanlar'dan gelen soğuk havaların etkisiyle sıcaklıkların 13 derece birden düşmesi bekleniyor.

Bu ani sıcaklık değişikliğine karşı tedbirli olunmalı.

30 EYLÜL-1 EKİM TARİHLERİNE DİKKAT

Metroloji kaynağı Hava Forum, ülkemize giriş yapacak olan soğuk hava dalgasını şu sözlerle duyurdu:

"Balkanlar bu kez mücadelesine güçlü hazırlanıyor. Sıcaklıkları 28-29 derecelerden 17-18 derecelere indirebilecek bir güç gözüküyor. 30 Eylül - 1 Ekim gibi Afrika arkasına bakmadan kaçabilir. Gelişmeleri takipteyiz, haydi Balkanlar yapabilirsin!"

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! O tarihlere dikkat: Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek

30 EYLÜL-1 EKİM TARİHLERİNE DİKKAT
Yapılan uyarılarda 28-29 derece arası seyreden sıcaklıkların Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle 17-18 derecelere kadar düşebileceği belirtildi.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! O tarihlere dikkat: Sıcaklıklar 13 derece birden düşecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava durumu genellikle parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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