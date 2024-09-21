Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:01

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! Uyarılar peş peşe: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberi... Dün akşam Türkiye genelinde başlayan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Özellikle Trabzon'un doğusunda meydana gelen yağışlar sele neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftasonu için de hava durumu raporunu açıkladı. Kuvvetli sağanaklar ile birlikte ciddi taşkınlara karşı uyarıların yapıldığı hava durumu raporunda yağışların özellikle Marmara , İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı belirtildi. İşte 21 Eylül hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! Uyarılar peş peşe: Kuvvetli sağanak geliyor

Son dakika haberi... Dün akşam Türkiye genelinde meydana gelen sağanak yağışlar bugün de etkisini devam ettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de paylaştığı hava durumu raporunun ardından ciddi uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! Uyarılar peş peşe: Kuvvetli sağanak geliyor

BU BÖLGELERE DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! Uyarılar peş peşe: Kuvvetli sağanak geliyor

Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! Uyarılar peş peşe: Kuvvetli sağanak geliyor

Sıcaklıkların; Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! Uyarılar peş peşe: Kuvvetli sağanak geliyor

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de 40-60 km/saat kuvvetinde esmesi tahmin ediliuor.

SON DAKİKA