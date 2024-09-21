Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
11:01
SON DAKİKA | Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı! Uyarılar peş peşe: Kuvvetli sağanak geliyor
Son dakika haberi... Dün akşam Türkiye genelinde başlayan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemişti. Özellikle Trabzon'un doğusunda meydana gelen yağışlar sele neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftasonu için de hava durumu raporunu açıkladı. Kuvvetli sağanaklar ile birlikte ciddi taşkınlara karşı uyarıların yapıldığı hava durumu raporunda yağışların özellikle Marmara , İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı belirtildi. İşte 21 Eylül hava durumu tahminleri...