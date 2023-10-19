Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ekim tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki il il hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...