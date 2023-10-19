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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı
Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 09:27

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Ekim tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki il il hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin edilirken, 4 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki il il hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı

SON DAKİKA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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