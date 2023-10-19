Son dakika: Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Sarı ve turuncu kodlu alarm: Birçok ile sağanak ve kar uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin edilirken, 4 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Uyarı yapılan illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki il il hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...