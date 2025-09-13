Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul dahil 17 kentte etkili olacak
Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:00

Türkiye'de hava durumu alarmı! Meteoroloji'den 17 il için kritik sağanak ve fırtına uyarısı geldi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve birçok şehirde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar ve Batı Karadeniz'deki fırtına için hazırlıklı olun. Sıcaklıklar yüksek seyrini korurken, ani hava değişimlerine dikkat! Detaylar ve etkili olacak bölgeler haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini bildirdi. Ancak, önümüzdeki günlerde hava durumunda önemli değişiklikler bekleniyor. Özellikle 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar, Batı Karadeniz'in doğusunda ise fırtına yaşanması öngörülüyor.

SAĞANAK VE FIRTINADAN ETKİLENECEK BÖLGELER

Yapılan son tahminlere göre, gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği iller arasında başta İstanbul'un kuzey ilçeleri olmak üzere, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin, Sinop, Çankırı, Ankara çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Kastamonu ve Kırklareli kıyıları bulunuyor. Yağışlar, hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde etkisini artıracak.

Özellikle Batı Karadeniz'in doğu kıyıları için dikkatli olunması gerekiyor. Bu bölgelerde saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Denizcilik faaliyetleri ve dışarıda yapılacak etkinlikler için bu uyarılar büyük önem taşıyor.

SICAKLIKLAR VE GENEL DURUM

Sıcaklıklar ise genel olarak yüksek seyrini koruyor. Ege'nin güneyi ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. Bu durum, güney ve güneydoğu bölgelerinde haftanın ilerleyen günlerinde de devam edecek. Batı ve kuzey bölgelerde ise sıcaklıklar, yağışlı havayla birlikte bir miktar düşüş gösterebilir.

İç ve Doğu Anadolu bölgeleri de parçalı bulutlu bir havaya sahip olacak. Bu durum, özellikle hafta ortasında kuzey ve doğu bölgelerde sağanak yağışların etkisini artıracak. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NASIL OLACAK?

Önümüzdeki hafta hava durumu, özellikle batı ve kuzey bölgelerde büyük değişimlere sahne olacak. Hafta sonu güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürürken, hafta başında Marmara Bölgesi'nde hafif yağışlar başlayacak. Salı gününden itibaren ise sağanak yağışlar Marmara'nın tamamına ve Karadeniz'in batı kesimlerine yayılacak.

Ege ve İç Anadolu'nun bazı bölgeleri de yağışlardan etkilenecek. Hafta ortasına doğru bu yağışlı hava, Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde etkisini artıracak. Bu süre zarfında, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneşli ve sıcak hava hakimiyetini koruyacak.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

13 EYLÜL 2025, CUMARTESİ

Bugün Marmara ve Ege bölgeleri, güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya sahip. Marmara'da sıcaklıklar 27-29 derece civarında seyrederken, Ege'nin güneyinde sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri de sıcak ve güneşli. İç Anadolu'da ise hava genellikle parçalı bulutlu, sıcaklıklar 28 derece civarında. Karadeniz'in doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar görülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi de parçalı bulutlu ve serin.

14 EYLÜL 2025, PAZAR

Pazar günü hava durumu genel olarak benzer. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri çoğunlukla güneşli ve sıcak. Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde sıcaklıklar yine 38 dereceye kadar çıkıyor. İç Anadolu'da hava durumu değişmiyor. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde parçalı bulutlu hava hakim. Karadeniz'in doğu kesimlerinde sağanak yağışlar devam ediyor.

15 EYLÜL 2025, PAZARTESİ

Haftanın ilk günü, hava durumu batı ve kuzeybatı bölgelerde hafifçe değişiyor. Marmara'da hafif yağışlar görülmeye başlıyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise hava durumu değişmiyor ve sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Doğu Anadolu'da hava bulutlu, Karadeniz'de ise yağışlar devam ediyor.

16 EYLÜL 2025, SALI

Salı günü hava durumu batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde değişiyor. Marmara'nın tamamında ve Karadeniz'in batı kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Ege'nin kuzeyinde ve İç Anadolu'nun batısında da hafif yağışlar görülüyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yine sıcak ve güneşli kalırken, Doğu Anadolu'da da sıcaklıklar artıyor.

17 EYLÜL 2025, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü sağanak yağışlar kuzey ve doğu bölgelerde etkisini sürdürüyor. Marmara'da yağışlar devam ediyor, özellikle Trakya'da. Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinde de sağanak yağışlar bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava açık ve sıcak. Doğu Anadolu'da ise hava parçalı bulutlu.

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

SABAH (06:00-12:00):

Türkiye genelinde sabah saatleri çoğunlukla açık ve güneşli geçiyor. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarında (Samsun'dan Rize'ye kadar) hafif bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim. Bu bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Marmara ve Ege'de hava parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise güneşli.

ÖĞLE (12:00-18:00):

Öğle saatlerinde hava durumu değişmeye başlıyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/saat hızında rüzgarlar etkili oluyor. Bu rüzgar, batıdan doğuya doğru ilerliyor. İç Anadolu'nun batısı, özellikle Ankara ve Afyonkarahisar çevresi de dahil olmak üzere, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Doğu Karadeniz'deki yağışlar devam ediyor.

AKŞAM (18:00-24:00):

Akşam saatlerine doğru rüzgarlar hala etkisini sürdürüyor. İç Anadolu'daki yağışlar azalıyor, ancak Doğu Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Diğer bölgelerde hava durumu sakinleşiyor, ancak gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde yeniden hafif yağışlar görülebilir.

GECE (00:00-06:00):

Gece saatlerinde rüzgarın hızı Batı ve Kuzey Ege kıyılarında hala etkili. Kuzeybatıdan esen rüzgarın hızı 40-60 km/saat civarında seyrediyor. Doğu Karadeniz'de (Artvin çevresi) hafif yağışlar devam ediyor, ancak diğer bölgelerde hava çoğunlukla açık veya parçalı bulutlu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir'in güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya çevreleri, Kocaeli ve İstanbul'un kuzeyi ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ie Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık