Haberler
Yaşam
SON DAKİKA! Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul dahil 17 kentte etkili olacak
Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:00
SON DAKİKA! Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor! İstanbul dahil 17 kentte etkili olacak
Türkiye'de hava durumu alarmı! Meteoroloji'den 17 il için kritik sağanak ve fırtına uyarısı geldi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve birçok şehirde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar ve Batı Karadeniz'deki fırtına için hazırlıklı olun. Sıcaklıklar yüksek seyrini korurken, ani hava değişimlerine dikkat! Detaylar ve etkili olacak bölgeler haberimizde.