SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor: İstanbul ve birçok il için sağanak ve kar alarmı!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu