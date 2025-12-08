Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor: İstanbul ve birçok il için sağanak ve kar alarmı!
Giriş Tarihi: 08.12.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:21

SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor: İstanbul ve birçok il için sağanak ve kar alarmı!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yaptı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun doğu kesiminde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-12 Aralık tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre; hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde ise sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Bununla birlikte yeni haftada, yurdun birçok noktasında kar ve sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde bazı illerde ise kar yağışı etkili olacak.

İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu:

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER ŞU ŞEKİLDE:

Pazartesi: Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

Salı: Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Hakkari

Çarşamba: Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

Perşembe: Kayseri, Sivas, Muş

12 Aralık Cuma

İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin ve Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, Sinop haricinde bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır haricinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa haricinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı