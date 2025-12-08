Haberler
SON DAKİKA! Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor: İstanbul ve birçok il için sağanak ve kar alarmı!
Giriş Tarihi: 08.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:21
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporunda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yaptı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yurdun doğu kesiminde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki hangi illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor? İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberinin detayları...