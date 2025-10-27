Haberler
SON DAKİKA | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak başladı: O ilçelerde yaşayanlar dikkat
Giriş Tarihi: 27.10.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:04
Son dakika haberleri: Kasım ayına yaklaşırken hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporunda İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Uzman isimler, özellikle İstanbul'un bazı ilçeleri için "su baskını" uyarısı yaptı. Öte yandan, İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış başladı. Yağışın gece geç saatlere kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...