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Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor
Giriş Tarihi: 06.11.2022 08:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
08:08
Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta başından itibaren yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti. Çelik, "Hafta başından itibaren ise güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...