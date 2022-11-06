Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

"Sabah saatlerinde Güney Ege'de başlayacak yağış, öğle saatlerine doğru Güney Ege ve tüm Akdeniz Bölgesi'nde görülecek. Hafta başından itibaren ise güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz.