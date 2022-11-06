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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor
Giriş Tarihi: 06.11.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 08:08

Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta başından itibaren yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti. Çelik, "Hafta başından itibaren ise güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

AA
Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

Son dakika hava duruum haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün ve gelecek haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

Bir süredir yurt genelinde yağışsız günler yaşandığını belirten Çelik, gelecek hafta boyunca güney ve doğu bölgelerinde görülecek yağışların aralıklarla süreceğini söyledi.

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Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

TÜM YURTTA ARALIKLARLA ETKİLİ OLACAK

Özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağışlar görüleceğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

"Sabah saatlerinde Güney Ege'de başlayacak yağış, öğle saatlerine doğru Güney Ege ve tüm Akdeniz Bölgesi'nde görülecek. Hafta başından itibaren ise güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz.

Son dakika: Meteoroloji uzmanı tarih verdi! Yağışlı hava geri dönüyor

Bu yağışlar özellikle Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bir de Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde zaman zaman kuvvetli de olabilir."

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