Haberler Yaşam SON DAKİKA! Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

Giriş Tarihi: 29.03.2022 21:23 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 21:48

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor. Çöl tozunun Kuzey Afrika'dan lodosla hareket ederek İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağını bildiren Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Bugünden itibaren etkili olmaya başlayan çöl tozunun, perşembe ve cuma günü Türkiye'de yoğunlaşması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir" diyerek kritik uyarılarda bulundu.