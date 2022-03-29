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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!
Giriş Tarihi: 29.03.2022 21:23 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 21:48

SON DAKİKA! Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor. Çöl tozunun Kuzey Afrika'dan lodosla hareket ederek İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağını bildiren Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Bugünden itibaren etkili olmaya başlayan çöl tozunun, perşembe ve cuma günü Türkiye'de yoğunlaşması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir" diyerek kritik uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA! Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

Son dakika haberleri… Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor.

SON DAKİKA! Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöl tozlarının rüzgarla beraber farklı kıtalara hareket ettiğini söyledi.

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SON DAKİKA! Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

Yaşanan olayın doğanın normal bir durumu olduğunu belirten Toros, "Çöl tozu Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'nin batısından bugünden itibaren giriş yapıyor.

SON DAKİKA! Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

Ülkemiz perşembe ve cuma günü çöl tozundan etkilenecek. Daha sonra da çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru hareket ederek hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek." diye konuştu.

SON DAKİKA! Meteoroloji uzmanları uyardı: Afrika’dan çöl tozu geliyor!

"SOLUNUM SIKINTISI OLANLARI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİR"

Toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, "Havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir.

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