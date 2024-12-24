SON DAKİKA | Meteoroloji’den 30 il için ’Sarı ve Turuncu’ uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi

SARI KODLA UYARI VERİLEN 24 İL
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KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!
Rüzgarın, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.