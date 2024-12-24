SON DAKİKA | Meteoroloji’den 30 il için ’Sarı ve Turuncu’ uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: ANONSLAR YAPILIYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapıldığı bildirildi.