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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Meteoroloji'den 30 il için 'Sarı ve Turuncu' uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:37

SON DAKİKA | Meteoroloji'den 30 il için 'Sarı ve Turuncu' uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 il için 'Sarı ve Turuncu' kodlu uyarı verdi. Yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar beklenirken, AFAD vatandaşları uyardı. AFAD'dan yapılan açıklamada, vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı, köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapıldığı belirtildi. Öte yandan bazı illerde okullar da tatil edildi.

AA
SON DAKİKA | Meteoroloji’den 30 il için ’Sarı ve Turuncu’ uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi

Son dakika haberi... Yapılan son hava durumu tahminleri neticesinde 24 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin ve Çanakkale'de kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Hava durumuyla ilgili AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarılar gelirken; Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İşte 24 Aralık hava durumu tahminleri...

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 30 il için ’Sarı ve Turuncu’ uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA | Meteoroloji’den 30 il için ’Sarı ve Turuncu’ uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi

İL İL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TURUNCU KODLA UYARI VERİLEN 6 İL
Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 30 il için ’Sarı ve Turuncu’ uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi

SARI KODLA UYARI VERİLEN 24 İL
Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!
Rüzgarın, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA | Meteoroloji’den 30 il için ’Sarı ve Turuncu’ uyarı! İçişleri Bakanlığı uyardı: Okullar tatil edildi

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: ANONSLAR YAPILIYOR
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapıldığı bildirildi.

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