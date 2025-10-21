Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek
Giriş Tarihi: 21.10.2025 18:20
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-26 Ekim tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Megakentte etkili olması beklenen yağışlar için tarih verildi. Peki yağışlar kaç gün sürecek? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...