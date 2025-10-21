Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek
Giriş Tarihi: 21.10.2025 18:20

Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-26 Ekim tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Megakentte etkili olması beklenen yağışlar için tarih verildi. Peki yağışlar kaç gün sürecek? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 4 güne ait haritalı hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

Rapora göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji'nin raporunda İstanbul için sağanak uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

Yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman ile gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 17°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Adıyaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek
Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek
Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek
Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek
Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek
Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek
Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı! Sağanak yağış kapıda, tarih verildi: 3 gün sürecek