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Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
09:09
Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki hafta yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...