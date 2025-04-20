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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 20.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:09

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde önümüzdeki hafta yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya'nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.