Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O illere kar uyarısı: İstanbul için sağanak alarmı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 08:38
SON DAKİKA | Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O illere kar uyarısı: İstanbul için sağanak alarmı
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporuna göre; hafta sonu yurdun bazı kesimlerinde yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde sağanak beklenirken, yurdun doğu kesimlerinde de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki hangi illerde kar ve sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...