Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar

TAMAMEN RİSKSİZ VE HELALDİR

Çete üyelerinin tuzağa düşürmek istedikleri vatandaşlara gönderdikleri bir mesajda 'tamamen risksiz ve helaldir' diye yazması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Mesajda, 'Efendim sisteme girişimiz en düşük 3 bin ile 1 milyon lira arasında yapılıyor. Tamamen yasal ve risksiz ve helaldir. Yatırımınız direk olarak altın ve petrol rezervi üzerinden işlem alınır.



