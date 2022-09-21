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Haberler Yaşam Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar
Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:59

Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar

Son dakika haberi: İzmir merkezli 10 ilde çaldıkları sosyal medya hesaplarından yatırım karşılığında yüksek kazanç vaat ederek vurgun yapan 19 kişilik dolandırıcılık çetesinin yöntemleriyle ilgili yeni detaylara ve şebeke üyelerinin mesajlarına SABAH ulaştı.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar

SABAH, 19 kişilik dolandırıcılık çetesinin yöntemleriyle ilgili yeni detaylara ve şebeke üyelerinin mesajlarına ulaştı. Ülke genelinde 121 vatandaşı yüksek kazançlı Forex yatırımı paylaşımlarıyla 1.8 milyon lira dolandıran çete üyelerinin inandırıcılıklarını arttırabilmek ve vatandaşları ikna edebilmek için Adalet Bakanlığı'nın logosunun bulunduğu sahte belge gönderdikleri ortaya çıktı.

Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar

Belgede iptal edilmesi durumunda elde edilen kazancın da iptal edileceği ve yasal işlem başlatılacağı belirtilirken, kendilerine belirtilen tutarda paranın gönderilmemesi durumunda işlem başlatılarak vatandaşların savcı tarafından ifadeye çağrılabileceklerini ifade edildi. Vatandaşların bu yöntemle tuzağa düşürüldükleri anlaşıldı.

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Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar

TAMAMEN RİSKSİZ VE HELALDİR
Çete üyelerinin tuzağa düşürmek istedikleri vatandaşlara gönderdikleri bir mesajda 'tamamen risksiz ve helaldir' diye yazması 'bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti. Mesajda, 'Efendim sisteme girişimiz en düşük 3 bin ile 1 milyon lira arasında yapılıyor. Tamamen yasal ve risksiz ve helaldir. Yatırımınız direk olarak altın ve petrol rezervi üzerinden işlem alınır.

Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar

Toplamda 3 saat içerisinde sonuç bulduktan sonra yüzde 18 vergilendirme ve döviz bozum sistemine tabi tutulur. SPK kaydına istinaden faturanız kesilip hesabınıza aktarım yapılır. Kaybetme ve anaparanızı yok etme şansınız yoktur. Olumsuz sonuçlanır ise anaparanız size iade edilir" denildi.

Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar

1 SAAT İÇİNDE 98 BİN LİRA KAZANDIM
Çete üyelerinin çaldıkları bir sosyal medya hesabı üzerinden sahte dekont fotoğrafını da ekleyerek yaptıkları paylaşımda, 'Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine yatırımda bulundum.

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