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Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar
Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:38
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
07:59
Son dakika: Milyonluk Forex vurgununda yeni detayları! Mesajlar ortaya çıktı: İnsanları böyle kandırmışlar
Son dakika haberi: İzmir merkezli 10 ilde çaldıkları sosyal medya hesaplarından yatırım karşılığında yüksek kazanç vaat ederek vurgun yapan 19 kişilik dolandırıcılık çetesinin yöntemleriyle ilgili yeni detaylara ve şebeke üyelerinin mesajlarına SABAH ulaştı.