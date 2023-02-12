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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu
Giriş Tarihi: 12.02.2023 00:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 00:58

SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu

Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden mucize haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazından inanılmaz bir kurtuluş haberi geldi. Enkazın altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Diğer yandan Kahramanmaraş'ta 138. saatte Abdülkerim amca da kurtarıldı. Abdülkerim amca kendisini kurtaranların elini öptü. Gelen son bilgilere göre 27 yaşındaki Muhammed 140 saat sonra kurtarıldı.

MEHMET BONCUK
ABBAS ÇAKAR
SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu

Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye seferber olmuş durumda.

SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu

10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde çalışmalar sürerken bölgeden mucize haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu

Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler ise şimdiye kadar 65'in üzerinde kişiyi enkaz altından kurtardı. Ekiplerin en son kurtardığı can ise Hatay ili Antakya İlçesi Harbiye Caddesi üzerinde yıkılan bina inşaatından çıkan 7 aylık hamza bebek oldu.

SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu

MUCİZENİN ADI HAMZA BEBEK

Enkazda dinleme yapılırken ses alan ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu ekipler, 140 saatlik bir mucizeye daha tanık oldu.

140 saatlik mucizenin adı: 7 aylık Hamza bebek | Video

SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu

İNANILMAZ KURTULUŞ

7 aylık olduğu öğrenilen Hamza bebek, enkaz altından çıkartılarak ambulansa alındı.

Mucizenin adı 7 aylık Hamza | Video

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