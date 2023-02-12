Haberler Yaşam SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu

Giriş Tarihi: 12.02.2023 00:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 00:58

SON DAKİKA | Mucizenin yeni adı 7 aylık Hamza Bebek! İnanılmaz kurtuluş: 140. saatte hayata tutundu

Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden mucize haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazından inanılmaz bir kurtuluş haberi geldi. Enkazın altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Diğer yandan Kahramanmaraş'ta 138. saatte Abdülkerim amca da kurtarıldı. Abdülkerim amca kendisini kurtaranların elini öptü. Gelen son bilgilere göre 27 yaşındaki Muhammed 140 saat sonra kurtarıldı.