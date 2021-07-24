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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayeti gündeme oturdu! Kilit adam konuştu: 20 gün önce ayrılmıştık
Giriş Tarihi: 24.07.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 17:15

Son dakika: Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayeti gündeme oturdu! Kilit adam konuştu: 20 gün önce ayrılmıştık

Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'te masaya yatırılan Büyükşen cinayeti günlerce konuşuldu. Osman Büyükşen, Büşra Büyükşen ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilini buldu. Korkunç olayın kilit adamı konuştu! İşte son dakika ayrıntıları...

Son dakika: Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayeti gündeme oturdu! Kilit adam konuştu: 20 gün önce ayrılmıştık

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Son dakika: Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayeti gündeme oturdu! Kilit adam konuştu: 20 gün önce ayrılmıştık

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu.

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Son dakika: Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayeti gündeme oturdu! Kilit adam konuştu: 20 gün önce ayrılmıştık
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Son dakika: Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayeti gündeme oturdu! Kilit adam konuştu: 20 gün önce ayrılmıştık

Cinayetin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen katilin bulunmaması çocukları gözyaşlarına boğarken Müge Anlı ise programda mehir cinayeti olarak geçen konunun aydınlatılmasını sağlıyor.

Son dakika: Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayeti gündeme oturdu! Kilit adam konuştu: 20 gün önce ayrılmıştık

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

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