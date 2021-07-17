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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinde...
Giriş Tarihi: 17.07.2021 18:19 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 18:31

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinde...

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 3 yıl önce işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Büşra Büyükşen'in de bulunduğu 21 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Metin-Necla Büyükşen çiftinin oğulları Osman Büyükşen ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim masumdur." dedi. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinden...

Konya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen 'Büyükşen Cinayeti' soruşturmasına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen İstihbarat Komutanlığı Timleri, JASAT Timleri ve Siber Suçlarla Mücadele Timleri de destek verdi.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinden...

Ekipler, alınan ifadeler, yapılan teknik takip ile hayatını kaybeden Büyükşen çifti ve şüphelilere ait 'İMAJ' kayıtlarının incelenmesi sonucunda olayın meydana geldiği adresin karıştırılarak yanlış adreste bulunan eve girildiği yönünde kuvvetli bulgulara ulaştı.

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Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinden...

Bunun üzerine 116 personelle 18 adrese yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinden...

ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDE KAR MASKELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet kar maskesi, 2 adet eldiven, 31 adet cep telefonu, 11 adet harici depolama cihazı, 8 adet av tüfeği, 3 adet bilgisayar, 42 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı ve 2 adet tablet ele geçirildi.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin evlerinden...

Ele geçirilen dijital materyaller Siber Suçlarla Mücadele Timleri tarafından, diğer suç delilleri ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek incelendiği öğrenildi.

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