Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Yasak aşk şüphelisi Mehmet Ali Dayanır...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'nın Karatay ilçesinde işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde aralarında olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve oğulları Uğur Büyükşen de gözaltına alındı. Cinayetin çözülmesi için Büşra Büyükşen'e olayın yaşadığı o evde jandarma ekipleri tarafından keşif yaptırılırken, Müge Anlı Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili son dakika gelişmelerini paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan, Büyükşen çiftinin gelini Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Müge Anlı'da Türkiye'nin gündemine gelen Metin ve Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişme gelişmesinin ayrıntıları.