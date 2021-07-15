Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Yasak aşk şüphelisi Mehmet Ali Dayanır...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 19:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 19:45

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Yasak aşk şüphelisi Mehmet Ali Dayanır...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin-Necla Büyükşen çifti cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'nın Karatay ilçesinde işlenen Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde aralarında olaydan yaralı kurtulan kızları Büşra Büyükşen ve oğulları Uğur Büyükşen de gözaltına alındı. Cinayetin çözülmesi için Büşra Büyükşen'e olayın yaşadığı o evde jandarma ekipleri tarafından keşif yaptırılırken, Müge Anlı Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili son dakika gelişmelerini paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan, Büyükşen çiftinin gelini Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Müge Anlı'da Türkiye'nin gündemine gelen Metin ve Necla Büyükşen cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişme gelişmesinin ayrıntıları.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Yasak aşk şüphelisi Mehmet Ali Dayanır...

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Yasak aşk şüphelisi Mehmet Ali Dayanır...

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan Metin-Necla Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini Müge Anlı paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Yasak aşk şüphelisi Mehmet Ali Dayanır...

İşte Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları.Konya Karatay'da işlenen Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Yasak aşk şüphelisi Mehmet Ali Dayanır...

Konya Karatay'da işlenen Metin-Necla Büyükşen cinayetinin çözülmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: Yasak aşk şüphelisi Mehmet Ali Dayanır...

Operasyonda aralarında saldırıdan yaralı olarak kurtulan Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ve babası Muammer Büyükdoğrucan ile ailenin komşuları Mehmet Ali Dayanır'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA