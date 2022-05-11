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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinde şok: O akşam kayınvalidesini...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 13:09

Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinde şok: O akşam kayınvalidesini...

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayetlerin araştırıldığı ve arkalarındaki sırların ortaya çıkarıldığı, kayıpların bulunmaya çalışıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu hafta Muhammet Burhan cinayetinin failleri araştırılıyor. Burhan olayı ile ilgili detayları merak ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayetinde şok: O akşam kayınvalidesini...

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA MUHAMMET BURHAN CİNAYETİNDE ŞOK: O AKŞAM KAYINVALİDESİNİ...

Müge Anlı Muhammet Burhan olayı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer aldı. 2 çocuk babası olan Muhammed Burhan'ın katilini bulmak için Müge Anlı'da incelemeler ve yüzleşmeler devam ediyor.

Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayetinde şok: O akşam kayınvalidesini...

Müge Anlı'ya göre şüphelilerin başında yer alması gereken isim Muhammet'in eşi Fatma ve Sevgilisi Selami olduğunu düşünüyor.

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Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayetinde şok: O akşam kayınvalidesini...

Ancak Fatma ise eşiyle görüştüğünü iddia ettiği komşusu Esra ile kocası Deniz Beyin olabileceğini iddia ediyor.

Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayetinde şok: O akşam kayınvalidesini...

Amasya'nın Alasur köyünün sakinleri, Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi.

Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayetinde şok: O akşam kayınvalidesini...

Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi.

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