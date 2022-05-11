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Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinde şok: O akşam kayınvalidesini...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:46
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
13:09
Son dakika haberi: Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayetlerin araştırıldığı ve arkalarındaki sırların ortaya çıkarıldığı, kayıpların bulunmaya çalışıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu hafta Muhammet Burhan cinayetinin failleri araştırılıyor. Burhan olayı ile ilgili detayları merak ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...